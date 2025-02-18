Утечку данных о «взаимозачетах» с зарплатой помощника могли организовать намеренно.

«Омск-информ» выяснил свежие подробности истории с экс-депутатом горсовета от избирательного округа № 26 Ириной Ковалевой. Ранее редакция сообщала, что в мае прошлого года парламентарий досрочно сложила с себя полномочия. Инсайдеры тогда сообщали, что причиной отказа от мандата могли стать некие следственные действия.

Эти данные обрели подтверждение спустя несколько месяцев. В Куйбышевском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата горсовета Ирины Ковалевой. Ее обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, Ковалева сделала своим помощником человека, который отдавал ей половину зарплаты. Общая сумма взяток, согласно материалам дела, составляет около 830 тыс. рублей. В прокуратуре пояснили, что помощницей депутата работала ее знакомая. Именно Ковалева и предложила приятельнице такую схему. Вину экс-парламентарий признала лишь частично, утверждая, что потратила средства сугубо в рабочих целях.

В этой загадочной истории появилось продолжение. Как рассказали «Омск-информу» источники, знакомые с ситуацией, депутата могли намеренно подставить, использовав данные в своих целях.

– Ирину Ковалеву могли специально сдать, чтобы заполучить ее мандат. Не очень понятно, что за помощница трудилась у депутата и как информация о «взаимозачетах» стала доступна силовикам, – рассуждает анонимный собеседник «Омск-информа».

Не исключено, что депутат повздорила со своей помощницей.

– Вероятно, Ирина Ковалева поссорилась с помощницей. И та сдала ее, – уточнил инсайдер. – С какой целью, непонятно. Не исключено, что в этом был какой-то умысел и конечный интересант.

Отметим, что сейчас депутатом на избирательном округе № 26 является Иван Котенко.

Ирина Ковалева избиралась в Омский горсовет в 2022 году как председатель КТОС «Центральный-3». И сейчас ей светит от 2 до 4 млн рублей штрафа либо от 7 до 12 лет тюрьмы.