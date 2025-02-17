Парламентарий неожиданно сложила полномочия в мае 2024 года.

В ближайшее время в Куйбышевском районном суде Омска начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего депутата горсовета Ирины Ковалевой. Ее обвиняют по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, Ковалева сделала своим помощником человека, который отдавал ей половину зарплаты. Общая сумма взяток, согласно материалам дела, составляет около 830 тыс. рублей, сообщает портал «Город55» со ссылкой на источник редакции.

Ирина Ковалева избиралась в Омский горсовет в 2022 году как председатель КТОС «Центральный-3». В мае 2024 года она досрочно отказалась от мандата, указав в качестве причины «личные обстоятельства».

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