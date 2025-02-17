Ирине Ковалевой грозит длительный тюремный срок либо штраф от 2 до 4 млн рублей.

Следственный комитет обнародовал детали уголовного дела в отношении бывшего депутата Омского горсовета Ирины Ковалевой. Ранее сообщалось, что экс-парламентария будут судить за получение взятки.

Как пояснили в ведомстве, Ковалевой предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег).

– По данным следствия, с ноября 2022 по апрель 2024 года обвиняемая, используя свое служебное положение, незаконно получила лично и через посредника в общей сумме более 838 тысяч рублей за трудоустройство на должность помощника депутата и дальнейшую работу, при этом половина заработной платы помощника депутата передавалась обвиняемой в виде взятки, – отметили в СКР.

В областной прокуратуре уточнили, что помощником депутата Ковалевой работала ее знакомая. Предложение о трудоустройстве за денежное вознаграждение исходило от народной избранницы. Помощница ежемесячно отдавала Ковалевой половину своей зарплаты.

Вину в совершении преступления экс-депутат признала частично, утверждая, что полученные от ее помощницы деньги расходовались исключительно на осуществление депутатской деятельности.

Бывшему депутату грозит наказание в виде штрафа от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы от 7 до 12 лет.

Ранее «Омск-информ» сообщал своим читателям в мае 2024 года, что некие следственные действия стали причиной оперативного сложения депутатских полномочий Ириной Ковалевой.