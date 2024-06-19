По данным инсайдеров «Омск-информа», парламентарий заочно сложит полномочия.
Стали известны новые подробности о собирающемся досрочно сложить полномочия депутате Омского горсовета Павле Королькове. Ранее сообщалось, что парламентарий покинет город.
Анонимные источники «Омск-информа» рассказали, что политик находится за пределами региона.
– Павел Корольков уже уехал из Омска. Это произошло в мае, – говорит собеседник редакции. – Полномочия депутата он сложит заочно.
Другой собеседник пояснил, что, вероятнее всего, депутат отправился в Подмосковье по приглашению бывшего вице-спикера горсовета, а ныне главы «Русской общины» Андрея Ткачука. Политики знакомы по работе в медиаресурсах общественной организации «Оплот». В 2017 году Павел Корольков сменил Ткачука, ушедшего в городской парламент, на посту гендиректора медиахолдинга «Слово».
По некоторым данным, Королькову предложили пост медиаменеджера на одном из ресурсов «Русской общины».