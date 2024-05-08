По данным инсайдеров «Омск-информа», Павел Корольков намерен уже в ближайшее время сменить место жительства.

По данным инсайдеров «Омск-информа», Павел Корольков намерен уже в ближайшее время сменить место жительства.

В Омске уже в ближайшее время может сдать мандат депутат горсовета по избирательному округу № 11 Павел Корольков. Эта информация настойчиво муссировалась месяц назад.

– Мне об этом ничего не известно, – заявлял тогда Корольков.

Источники «Омск-информа» настаивают, что сдача мандата произойдет в ближайшее время.

– Павел Корольков досрочно сложит полномочия из-за переезда в другой регион. По моим данным, это Московская область, – отметил анонимный собеседник.

В горсовете Омска не комментируют эти сведения, но ситуация должна проясниться в ближайшее время.