Омск-Информ
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·Политика

Дополнительные выборы назначены по двум округам. Депутаты, работавшие на них, досрочно прекратили свои полномочия. 

8 сентября в Омске пройдут дополнительные выборы депутатов городского Совета. Выбирать будут депутатов в двух округах. 

Омский городской cовет назначил на 8 сентября дополнительные выборы по избирательным округам № 26 и 40. Ранее по этим округам работали Ирина Ковалева и Константин Кочанов, – сообщает пресс служба Омского городского cовета. 

Напомним, Кочанов досрочно сложил депутатские полномочия в конце 2023 года, отправившись в зону СВО. Ковалева написала заявление о прекращении полномочий более месяца назад, а депутатом перестала быть 26 мая. 

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·Политика

Дополнительные выборы назначены по двум округам. Депутаты, работавшие на них, досрочно прекратили свои полномочия. 

8 сентября в Омске пройдут дополнительные выборы депутатов городского Совета. Выбирать будут депутатов в двух округах. 

Омский городской cовет назначил на 8 сентября дополнительные выборы по избирательным округам № 26 и 40. Ранее по этим округам работали Ирина Ковалева и Константин Кочанов, – сообщает пресс служба Омского городского cовета. 

Напомним, Кочанов досрочно сложил депутатские полномочия в конце 2023 года, отправившись в зону СВО. Ковалева написала заявление о прекращении полномочий более месяца назад, а депутатом перестала быть 26 мая. 

1310