Омск-Информ
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·Политика

Дмитрий Маркелов сменит на этом посту получившего пост в федеральном Минздраве Артема Наркевича.

В повестке внеочередного заседания горсовета Омска в пятницу, 5 июля, значится досрочное сложение полномочий двумя депутатами.

Среди них, в частности, парламентарий избирательного округа № 23, глава Омского областного онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Он доработает в качестве депутата до 3 июля.

Как ранее и сообщал «Омск-информ», политик, вероятнее всего, сдаст мандат ради поста министра здравоохранения Омской области. Место стало вакантным с 16 июня, после ухода Артема Наркевича, получившего должность в федеральном Минздраве.

·Политика

Дмитрий Маркелов сменит на этом посту получившего пост в федеральном Минздраве Артема Наркевича.

В повестке внеочередного заседания горсовета Омска в пятницу, 5 июля, значится досрочное сложение полномочий двумя депутатами.

Среди них, в частности, парламентарий избирательного округа № 23, глава Омского областного онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Он доработает в качестве депутата до 3 июля.

Как ранее и сообщал «Омск-информ», политик, вероятнее всего, сдаст мандат ради поста министра здравоохранения Омской области. Место стало вакантным с 16 июня, после ухода Артема Наркевича, получившего должность в федеральном Минздраве.