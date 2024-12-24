Омск-Информ
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·Общество

Каждый день на объект выходят не менее 70 рабочих.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал о том, как продвигается строительство детского инфекционного стационара на Перелета. По его словам, никакого критического отставания от графика нет, в 2027 году работы завершатся.
– Ежедневно на объекте трудятся от 70 до 85 рабочих. Рисков не сдать объект нет, – отметил Маркелов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Здравоохранение».
Контролировать строительство помогает прокуратура. Ранее подрядчику пригрозили уголовным делом.
Напомним, контракт на строительство заключили с ППК «Военно-строительная компания», субподрядчиком стало АО «Новатех». На строительство выделили 6,3 млрд рублей.
·Общество

Каждый день на объект выходят не менее 70 рабочих.
Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов рассказал о том, как продвигается строительство детского инфекционного стационара на Перелета. По его словам, никакого критического отставания от графика нет, в 2027 году работы завершатся.
– Ежедневно на объекте трудятся от 70 до 85 рабочих. Рисков не сдать объект нет, – отметил Маркелов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам реализации национального проекта «Здравоохранение».
Контролировать строительство помогает прокуратура. Ранее подрядчику пригрозили уголовным делом.
Напомним, контракт на строительство заключили с ППК «Военно-строительная компания», субподрядчиком стало АО «Новатех». На строительство выделили 6,3 млрд рублей.