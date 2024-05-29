В настоящее время строительная готовность детского инфекционного стационара на улице Перелета не доходит до 5 %. На объекте побывал прокурор.

В настоящее время строительная готовность детского инфекционного стационара на улице Перелета не доходит до 5 %. На объекте побывал прокурор.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев побывал на строительной площадке детского инфекционного стационара, который находится на улице Перелета. Вместе с ним объект посетили военный прокурор Омского гарнизона Андрей Карпов, глава регионального Минстроя Александр Рашко, директор «Омскоблзаказчика» Андрей Бобровников, а также представители подрядной и субподрядной организаций.

Строительство стационара должно завершиться в январе 2027 года. Стоимость контракта составляет более 6,3 млрд рублей. Контракт был заключен с ППК «Военно-строительная компания», субподрядчиком, который выполняет работы, является АО «Новатех».

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет менее 5 %. Ранее надзорное ведомство уже вносило представление заказчику и подрядной организации. После этого темпы работ увеличили.

– В рамках рабочего совещания Алексей Афанасьев потребовал от ответственных должностных лиц отчета о ходе проведения работ, а также поручил подчиненным работникам провести проверку законности расходования денежных средств, выделенных в рамках национального проекта на строительство поликлиники, дать принципиальную оценку отставания от сроков выполнения государственного контракта, – отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство планирует инициировать уголовное дело в случае, если на то будут основания.