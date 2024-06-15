Омск-Информ
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·Общество

Наркевич ушел из правительства из-за новой работы в Москве.
Глава регионального Минздрава Артем Наркевич покинул свой пост. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Наркевич ушел из правительства из-за новой работы в Москве.
- Уверен, что опыт, приобретенный на омской земле, поможет ему и дальше добиваться профессиональных успехов, - отметил глава региона.
Напомним, должность руководителя Минздрава Омской области Артем Наркевич занял в ноябре прошлого года.
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·Общество

Наркевич ушел из правительства из-за новой работы в Москве.
Глава регионального Минздрава Артем Наркевич покинул свой пост. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко. Наркевич ушел из правительства из-за новой работы в Москве.
- Уверен, что опыт, приобретенный на омской земле, поможет ему и дальше добиваться профессиональных успехов, - отметил глава региона.
Напомним, должность руководителя Минздрава Омской области Артем Наркевич занял в ноябре прошлого года.
1444