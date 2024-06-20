Омск-Информ
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·Политика

Чиновник стал директором одного из департаментов в федеральном Минздраве. 

Бывший министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич получил должность в Москве. Он назначен директором департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ, сообщает телеграм-канал «Медкадры». 

Ранее источник «Омск-информа» сообщал, что Наркевичу прочат пост в федеральном Минздраве. Похоже, инсайд оказался верным. 

Наркевич покинул пост министра здравоохранения Омской области 14 июня. Перед уходом его наградили знаком отличия «За служение Омской области» III степени.

·Политика

Чиновник стал директором одного из департаментов в федеральном Минздраве. 

Бывший министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич получил должность в Москве. Он назначен директором департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ, сообщает телеграм-канал «Медкадры». 

Ранее источник «Омск-информа» сообщал, что Наркевичу прочат пост в федеральном Минздраве. Похоже, инсайд оказался верным. 

Наркевич покинул пост министра здравоохранения Омской области 14 июня. Перед уходом его наградили знаком отличия «За служение Омской области» III степени.