Омск-Информ
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·Политика

Хоценко признал важными достижения Наркевича в должности, которую чиновник занимал чуть более полугода.
В минувшую пятницу губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О награждении знаком отличия «За служение Омской области» III степени». Его получит бывший министр здравоохранения Артем Наркевич за важные достижения в области. Документ региональное правительство опубликовало сегодня.
Напомним, Наркевич стал министром с 20 ноября 2023 года. О том, что он покинул пост, стало известно 15 июня. Хоценко сообщил, что чиновника ждет новая работа в Москве, предположительно, в федеральном Минздраве.
Ранее сообщалось, что новым министром в Омске может стать главный врач клинического онкологического диспансера, депутат горсовета Дмитрий Маркелов.
·Политика

Хоценко признал важными достижения Наркевича в должности, которую чиновник занимал чуть более полугода.
В минувшую пятницу губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение «О награждении знаком отличия «За служение Омской области» III степени». Его получит бывший министр здравоохранения Артем Наркевич за важные достижения в области. Документ региональное правительство опубликовало сегодня.
Напомним, Наркевич стал министром с 20 ноября 2023 года. О том, что он покинул пост, стало известно 15 июня. Хоценко сообщил, что чиновника ждет новая работа в Москве, предположительно, в федеральном Минздраве.
Ранее сообщалось, что новым министром в Омске может стать главный врач клинического онкологического диспансера, депутат горсовета Дмитрий Маркелов.