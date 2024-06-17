По данным источников «Омск-информа», чиновник покинул город с хорошей характеристикой и в ближайшее время может получить повышение.

По данным источников «Омск-информа», чиновник покинул город с хорошей характеристикой и в ближайшее время может получить повышение.

В кулуарах правительства обсуждаются подробности неожиданного ухода со своего поста министра здравоохранения Омской области Артема Наркевича. В этой должности он работал с 20 ноября 2023 года. Как сообщалось ранее, чиновник переезжает на работу в Москву.

Источники «Омск-информа» пояснили, что Наркевич изначально согласовывался федеральным Минздравом с прицелом для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Хорошо показавший себя в Омске чиновник теперь может получить пост в Минздраве РФ.

– Артема Наркевича назначали министром здравоохранения Омской области с перспективами повышения в федеральный Минздрав. В Омске он набрался управленческого опыта. Насколько известно, дожидались переназначения Михаила Мурашко. Сейчас Наркевич с хорошей характеристикой работы в Омске без труда получит должность в Минздраве РФ, – сообщает инсайдер редакции.

Работа в Омской области стала для Артема Наркевича карьерным трамплином. До этого он трудился проректором Южно-Уральского медицинского университета.