Бывший глава Минздрава отметил, что работа министром принесла ему колоссальный жизненный и рабочий опыт.
Бывший глава регионального Минздрава Артем Наркевич прокомментировал свою отставку, которую сегодня анонсировал губернатор Виталий Хоценко. Он поблагодарил главу региона и все министерство за совместную работу. Наркевич отметил, что работа министром принесла ему колоссальный жизненный и рабочий опыт.
– Омские медики – настоящие профессионалы, преданные выбранному делу. Был счастлив познакомиться и поработать с каждым из вас, коллеги! Вместе мы спасали новорожденного омича с редчайшей онкопатологией. Мы запустили кадровый центр омского здравоохранения, ввели несколько новых мер поддержки для будущих медиков. Уверен, впереди у омского здравоохранения много масштабных проектов и достижений, а главное, спасенных жизней. Еще раз всем огромное спасибо за совместную работу, – отметил Наркевич.
Напомним, после ухода Наркевича временно руководить министерством будут поочередно два его заместителя.