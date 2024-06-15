Омск-Информ
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·Общество

Временно руководить ведомством после ухода Артема Наркевича будет его первый заместитель.
После отставки главы регионального Минздрава Артема Наркевича руководить ведомством будет его первый заместитель Андрей Сухарев. Он будет исполнять обязанности руководителя с приставкой и.о.
– И.о. будет Андрей Сухарев. Он сейчас в отпуске. И, как только выйдет из отпуска, приступит к работе в статусе исполняющего обязанности, – сообщила «Городу55» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Пока Сухарев находится в отпуске, до 24 июня руководить Минздравом будет еще один первый заместитель – Елена Шипилова.
·Общество

Временно руководить ведомством после ухода Артема Наркевича будет его первый заместитель.
После отставки главы регионального Минздрава Артема Наркевича руководить ведомством будет его первый заместитель Андрей Сухарев. Он будет исполнять обязанности руководителя с приставкой и.о.
– И.о. будет Андрей Сухарев. Он сейчас в отпуске. И, как только выйдет из отпуска, приступит к работе в статусе исполняющего обязанности, – сообщила «Городу55» пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева.
Пока Сухарев находится в отпуске, до 24 июня руководить Минздравом будет еще один первый заместитель – Елена Шипилова.