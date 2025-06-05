Дмитрий Маркелов уверен, что посещение смотрового кабинета может заменить дорогостоящий чекап и спасти жизнь.
В своем телеграм-канале министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов ответил на вопрос разъяренной мамы студента, которого отправили на медосмотр.
– Какое отношение имеет смотровой кабинет к специальности инженера?! Сыну-студенту необходимо пройти медосмотр с обязательным посещением смотрового кабинета. А там, между прочим, проводят ректальный осмотр»! – задала вопрос омичка.
Министр, кстати, занимавший должность главного врача БУЗОО «Клинический онкологический диспансер», ответил, что смотровой кабинет – это первая линия выявления онкозаболеваний на ранних стадиях.
– Полный осмотр с головы до пальцев ног специально обученным специалистом не может заменить ни одно высокотехнологичное исследование или посещение узкого врача, – отметил он. – Ничто другое не гарантирует, что не будет пропущен рак визуализируемых локализаций – проще говоря, видный глазом или ощущаемый рукой медика.
Глава минздрава к тому же отметил, что посещение смотрового кабинета может заменить модный дорогостоящий чекап – комплексное медицинское обследование, которое включает множество диагностических процедур и лабораторных анализов.