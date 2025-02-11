Омск-Информ
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·Политика

Мошенники обращаются к омичам от имени Дмитрия Маркелова в попытке выманить персональные данные.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram с использованием его имени. От лица главы Минздрава они обращаются к омичам в попытке выманить персональные данные.

– Не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, не предоставляйте никакие коды доступа, личные данные и платежные реквизиты. Будьте бдительны! – призвал Маркелов.

На фейковый аккаунт он предложил пожаловаться администрации мессенджера.

·Политика

Мошенники обращаются к омичам от имени Дмитрия Маркелова в попытке выманить персональные данные.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт в Telegram с использованием его имени. От лица главы Минздрава они обращаются к омичам в попытке выманить персональные данные.

– Не отвечайте на подозрительные звонки и сообщения, не предоставляйте никакие коды доступа, личные данные и платежные реквизиты. Будьте бдительны! – призвал Маркелов.

На фейковый аккаунт он предложил пожаловаться администрации мессенджера.