В регионе вырос показатель удовлетворенности жителей медициной помощью.

Сегодня на пресс-конференции в «Доме журналистов» министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов подвел итоги реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». По словам главы ведомства, показатель удовлетворенности жителей медициной за 6 лет вырос с 45 % до 55 %. Показатель пятилетней выживаемости пациентов с онкологией вырос с 40 до 60 %.

Показатель младенческой смертности снизился до 3,9 %. По данным Росстата, 6 лет назад он составлял 6,7 %, а в 2009 году – 6,9 %, после чего только снижался.

По словам Маркелова, Минздраву удалось достигнуть большей части целей. За шесть лет на здравоохранение в регионе направили 12 млрд рублей. На эти средства построили и отремонтировали 124 ФАПа и врачебных амбулатории, 45 детских и взрослых поликлиник. В больницы закупили 1,5 тысячи аппаратов, в том числе 586 томографов, 20 рентгеновских аппаратов, 17 ультразвуковых, 8 флюорографических, 7 МРТ, 5 ангиографических аппаратов, 2 маммографа. Износ оборудования удалось снизить с 50 до 40 %.

За 6 лет 2 тыс. пациентов, в том числе 400 детей эвакуировали в больницы с помощью санавиации. Всего вертолет совершил 1,7 тыс. вылетов.

– Как бы это ни было дорого для государства, это спасает жизни и снижает инвалидизацию, - отметил Маркелов.

Для борьбы с онкологией в регионе закупили 345 приборов, в том числе 2 линейных ускорителя для лучевой терапии, которая облучает только опухоль и лимфатическую систему с метастазами, не затрагивая окружающие ткани. Благодаря новым малоинвазивным технологиям пациентов с опухолями стали лечить быстрее. Если раньше один пациент занимал койку в среднем три недели, то сейчас удается за то же время принять троих пациентов.