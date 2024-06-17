По данным инсайдеров, губернатор лично провел собеседования с претендентами на пост министра здравоохранения.

По данным инсайдеров, губернатор лично провел собеседования с претендентами на пост министра здравоохранения.

На вакантный пост министра здравоохранения Омской области претендовали 6 кандидатов. Своеобразный кастинг выиграл главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов, сообщил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией. Фамилия Маркелова изначально называлась среди претендентов на этот пост.

Известный в регионе медик, депутат Омского горсовета фигурировал в списке кандидатов еще год назад, когда в отставку уходил Александр Мураховский. Последнего в ноябре 2023-го сменил Артем Наркевич, он проработал в Омской области чуть больше полугода и в минувшую субботу ушел в отставку. Он, по данным источников, вскоре получит пост в Минздраве РФ.

– Губернатор лично провел собеседования со всеми шестью претендентами на пост министра здравоохранения Омской области. Рассматривалась даже перспектива назначения иногороднего специалиста. Однако выбор в итоге остановился на Маркелове, – сообщил инсайдер «Омск-информа».

Кандидатуру Дмитрия Маркелова еще предстоит согласовать с федеральным центром. Однако опрошенные «Омск-информом» эксперты не сомневаются в благоприятном исходе.