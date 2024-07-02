По данным источников «Омск-информа», этот пост известный медик официально займет в пятницу или понедельник.

По данным источников «Омск-информа», этот пост известный медик официально займет в пятницу или понедельник.

Появилась конкретика с назначением нового министра здравоохранения Омской области. Прежний глава ведомства Артем Наркевич, не проработав и 7 месяцев, уволился с 16 июня и отбыл в Москву для получения поста в федеральном Минздраве.

Основным претендентом на эту должность стал главврач омского областного клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Ситуацию осложняет то обстоятельство, что кандидат не может совмещать пост министра с работой депутатом горсовета. Уже известно, что вопрос о досрочном сложении Маркеловым парламентских полномочий рассмотрят на пленарном заседании 5 июля. При этом последним днем работы медика в качестве депутата значится 2 июля.

Не очень понятно, чем вызвана такая спешка со сдачей мандата. В правительстве Омской области отрицают, что министра здравоохранения назначат завтра, 3 июля.

– Такой информацией не располагаю. Предлагаю ориентироваться исключительно на официальные источники и сообщения, – сказала пресс-секретарь омского губернатора Мина Ахвердиева.

Между тем инсайдеры «Омск-информа» утверждают, что назначение Маркелова случится либо 5, либо 8 июля.

– Такая оперативность со сложением депутатских полномочий связана только с одним – документы для назначения Дмитрия Маркелова главой Минздрава уже готовы. И в пятницу, крайний срок в понедельник он может получить эту должность, – отметил собеседник редакции.

Официальных данных по поводу нового министра здравоохранения пока не озвучивается.