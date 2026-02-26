Дамбы, трубы и SMS-рассылка: в Омской области готовятся к «большой воде»

Регион подготовлен к паводку, но снег, дожди и сбросы воды могут преподнести неожиданные сюрпризы.

@GigaChat

Паводок в Омской области – это не просто сезонное явление, а ежегодное испытание, к которому регион старается подготовиться заранее. Весной все решает скорость таяния снега и поведение рек, а летом – количество дождей и состояние почвы. И каждый год ситуация развивается по-разному.

Опыт последних лет показывает, что расслабляться нельзя. Лед на реках может сойти раньше обычного, осадки могут быть сильнее нормы, а вода может появиться там, где ее совсем не ждали.

«Омск-информ» узнал, какие выводы власти сделали после сложного сезона 2025 года, насколько регион готов к новым паводкам и что может ждать омичей в этом году.

Stable Diffusion

Хоть ковчеги ищи

Прошлый год оказался непростым для Омской области с точки зрения паводковой обстановки. Подтопления фиксировались как весной, так и в летние месяцы, причем география происшествий охватила сразу несколько районов и сам областной центр.

Весной серьезнее всего пострадало село Буняковка в Одесском районе – вода зашла на приусадебные участки и в жилые дома. Кроме того, из-за разлива была перекрыта дорога Черлак – Оконешниково. В Усть-Ишимском районе на фоне риска подъема воды власти ввели режим повышенной готовности, а экстренные службы работали в усиленном режиме. Паводок затронул и инфраструктуру. Так, в Седельниковском районе была подтоплена низководная переправа через реку Уй в деревне Денисовке.

vk.com/chp55

Летом ситуация вновь осложнилась, но уже из-за обильных осадков и переувлажнения почвы. В Саргатском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. С 11 августа аналогичные проблемы наблюдались в Называевском районе, 15 августа паводок настиг Таврический район, а спустя два дня там ввели режим повышенной готовности. По данным регионального управления МЧС России, на конец августа 2025 года в райцентре были подтоплены 52 дома и 225 участков. Сообщения о подтоплениях поступали и из Тюкалинска, где местные жители публиковали в социальных сетях фотографии последствий.

Паводок не обошел стороной и Омск. В Кировском округе было затоплено 6 домов и 6 приусадебных участков. Жители окраины – Немецкого поселка в Старом Кировске – также жаловались на воду в подвалах и дворах.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Угроза сохраняется?

Если опираться на текущие данные и оценки специалистов, нынешняя ситуация выглядит более сдержанной, чем год назад. Запасы снега в большинстве районов находятся на уровне или ниже прошлогодних значений, глубина промерзания рек меньше, чем в прежние десятилетия. По предварительным прогнозам, уровни воды на Иртыше и Ишиме могут быть близкими к норме либо немного выше в северных территориях.

Судя по всему, столь масштабного развития событий, как в прошлом году, регион, вероятно, избежит. Однако говорить о полном спокойствии рано. Омская область традиционно проходит паводок в три этапа, и на каждом из них возможны свои риски – от быстрого таяния снега до повышенных сбросов воды с казахстанских водохранилищ и обильных дождей в начале лета.

Фото: Александр Труш

Как сообщил заместитель начальника, начальник Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Омской области Максим Рыбак, первый этап начинается в конце марта – начале апреля и связан с активным таянием снега. Вода стекает в низменные участки, а промерзшая почва не успевает ее впитывать. В результате возможны подтопления населенных пунктов, расположенных в естественных понижениях. Подобная ситуация ранее наблюдалась в Оконешниковском и Одесском районах области.

Второй этап приходится на середину апреля – середину мая и связан с ледоходом на Иртыше. В последние годы серьезных подтоплений из-за ледохода не фиксировалось, традиционно под угрозой остается поселок Затон в Черлакском районе, а также отдельные садовые участки в пойме реки в черте Омска. По наблюдениям специалистов, этой зимой Иртыш не промерз так глубоко, как раньше, поэтому разрушение льда проходит относительно спокойно. В прошлом году вскрытие рек в Омской области произошло значительно раньше обычных сроков – с опережением на 11–16 дней.

Фото создано при помощи ИИ

Наиболее сложным считается третий этап – с середины мая до конца июня. Он связан с обильным снеготаянием в горах Казахстана и повышенными сбросами воды с каскада водохранилищ, прежде всего с Шульбинской ГЭС. Существенное влияние оказывают также сбросы Сергиевского водохранилища на реке Ишим. При наложении факторов – переувлажнения почвы, дождей и больших объемов сброса – могут пострадать северные районы области: Усть-Ишимский, Тарский, Знаменский и Тевризский.

Всего в Омской области насчитывается 144 населенных пункта, подверженных риску подтопления. Кроме того, 35 так называемых заречных населенных пунктов ежегодно оказываются временно отрезанными в период ледохода – в первую очередь в Усть-Ишимском, Тевризском и Знаменском районах. Сообщение с ними может отсутствовать от месяца до полутора.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Урок усвоен?

Официальные лица уверяют: опыт прошлого года детально проанализирован, а подготовка к паводкоопасному периоду ведется заранее и системно. Речь идет не только о реагировании на возможные подтопления, но и о превентивных мерах.

В населенные пункты, попадающие в зону риска, заранее организуется завоз продуктов питания, медикаментов и горюче-смазочных материалов. Беременных женщин, тяжело больных и людей, нуждающихся в особом уходе, при необходимости эвакуируют заблаговременно. В регионе предусмотрена и санитарная авиация, однако ставка делается именно на предупреждение возможных последствий.

Отдельное внимание уделяется подготовке самих муниципалитетов. Населенные пункты обязаны очищать ливневки, водопропускные трубы и канавы, вывозить снег, а также заранее определять места для отвода воды. Специалисты подчеркивают: если не продумать систему отвода, вода начинает циркулировать внутри населенного пункта, усугубляя ситуацию. Особенно сложная обстановка складывается там, где дома построены в низинах – формально территория может не считаться затопленной, однако вода заходит в жилые помещения.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Учтен и инженерный опыт прошлых лет. В Усть-Ишимском районе проведено переселение жителей из наиболее опасной зоны – микрорайона Шанхай. Также были построены защитные дамбы, подняты участки дорог, уложены дополнительные водопропускные трубы, а в деревне Ашеваны возвели двухкилометровую защитную насыпь.

Кроме того, как пояснил представитель ведомства, вопросы, связанные со сбросами воды с территории Казахстана, рассматриваются в рамках постоянно действующей российско-казахстанской комиссии.

В середине февраля в Астане состоялась рабочая встреча с участием представителей Федерального агентства водных ресурсов России, Минприроды, Гидромета, профильных структур Сибири и казахстанской стороны. Комиссия собирается регулярно - поочередно на территории России и Казахстана. На таких заседаниях обсуждаются вопросы регулирования стока по бассейнам Иртыша, Ишима и Урала с учетом их трансграничного характера.

Фото создано при помощи ИИ

Кроме того, была модернизирована и система информирования населения. Помимо сирен, используется массовая SMS-рассылка через операторов связи, активно внедряется мобильное приложение МЧС России с push-уведомлениями и инструкциями по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Специалисты также сообщили, что в регионе был создан межведомственный оперативный штаб с участием представителей МЧС, профильных министерств, дорожных служб, правоохранительных органов и муниципалитетов. В случае ухудшения обстановки он готов перейти на усиленный режим работы – вплоть до проведения заседаний дважды в сутки. Подготовлен и проект распоряжения губернатора о введении режима повышенной готовности, что позволит оперативно перебрасывать силы и средства в потенциально опасные территории.

Судя по всему, регион встречает новый паводковый сезон уже с учетом прошлых ошибок. Насколько этого окажется достаточно, во многом покажет сама природа. Но пока можно сделать вывод, что к возможным рискам в текущем году в Омской области подходят более системно.

«Омск-информ» будет внимательно следить за развитием паводковой обстановки в регионе и оперативно сообщать о любых изменениях, чтобы жители были готовы к возможным последствиям стихии.