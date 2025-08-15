Старая проблема «всплыла» вновь: топит дома жителей Немецкого поселка.

Жители Немецкого поселка в Старом Кировске жалуются на регулярное подтопление своих дворов и жилых домов после каждого дождя. Люди отмечают, что проблема возникает уже не первый сезон.

В этом месяце, как сообщают омичи, дела обстоят хуже, чем в прошлом: это уже третий, если не четвертый, потоп за лето.

– Просим помощи всеми жителями Немецкого поселка, которые остались без домов. У многих маленькие дети живут в таких условиях. В прошлом году после затопления в июле своими силами пытались восстановить дома и подготовить к зиме. В этом году ситуация усугубилась, это третий потоп за лето, если не четвертый! Мы просто останемся без домов в зиму, – пишет местная жительница в паблике «Инцидент Омск».

По словам жительницы поселка Анжелики К., окраину города топит не только из-за дождей. В некоторых местах есть прорывы водопроводных труб, которые усугубляют и так плачевную ситуацию с затоплением.

Администрация Кировского округа ответила, что специалисты «Омскводоканала» обследовали эту территорию в прошлом месяце, но ничего не нашли. По словам властей, проблема в грунтовых водах. Также жителей Немецкого поселка уведомили, что техника, откачивающая воду, будет работать только в домах, где подтоплены жилые помещения.

– По информации «Омскводоканала», в конце июля было проведено комиссионное обследование, порывов на сетях нет, подтопление идет грунтовыми водами. В диспетчерскую службу с июля заявок от жителей не поступало. На сегодняшний день техника по откачке воды будет работать на домах, где подтоплены жилые помещения, – рассказали в администрации.

На нелегкую судьбу поселка в Кировском округе отреагировал и мэр Омска Сергей Шелест. В своем телеграм-канале градоначальник сообщил о рытье ям и каналов для отвода воды силами УДХБ.

– С помощью техники Управления дорожного хозяйства и благоустройства помогаем людям откачивать воду, параллельно продолжаем выполнять план по водоотведению с улиц Новоомской, Дунаевского и других. Углубляем существующие водоотводные канавы, прокладываем новые участки ливневой канализации, – рассказал Шелест.

В прошлом году, когда Немецкий в очередной раз затопило, Шелест выезжал на место и, стоя в сапогах до колена и по щиколотку в воде, обещал решить проблему.

Напомним, что на Омскую область обрушились аномальные дожди, которые за 4 дня превысили месячную норму осадков на 138 %, и Немецкий – не единственный подтопленный поселок. Ранее сообщалось, что в райцентре Таврическое подтопило 7 частных домов и 24 приусадебных участка.