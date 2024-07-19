В понедельник мэр Омска пообещал посетить дома жителей Кировского округа.
Сегодня,19 июля, мэр Омска Сергей Шелест побывал в подтопленными ливнями Немецком поселке и в Старом Кировске. Компанию ему составили прокурор города Павел Попов, первый заместитель мэра Евгений Фомин и глава Кировского округа Алексей Наседкин.
Глава города побеседовал с местными жителями и обратился за помощью к водоканалу. Судя по фото,он подготовился к экстремальному выезду и надел высокие резиновые сапоги до бедра.
- Сейчас мяч на стороне водоканала: нужно убрать воду, отладить работу насосного оборудования. Спасибо местным жителям, которые активно участвуют в процессе, - сказал Шелест.
Мэр пообещал в понедельник вновь посетить дома омичей, пострадавших от подтопления. И поручил администрации округа составить картину первоочередных потребностей жителей.
Напомним, Немецкий поселок затопило ливнями еще в среду, 17 июля. Воду на этой территории откачивают. Развернут пункт временного размещения жителей в лицее №145.