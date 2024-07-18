Омск-Информ
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·Происшествия

Прошедшие дожди привели к затоплению домов местных жителей. Мэр обратился за помощью к водоканалу.

Омская мэрия готовит выездной оперштаб в Немецком поселке, который затопило в результате прошедших в городе дождей. Вода пришла в дома местных жителей, они выкладывают в социальные сети ролики с потопом в жилье и надворных постройках.

– Воды много, даже люди, давно живущие на этой территории, не припомнят подобных потопов в середине лета. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину провести выездной оперштаб на месте, – сообщил мэр Сергей Шелест. – Нужно организовать отвод воды. К работе подключились коллеги из омского подразделения «Росводоканала».

Немецкий поселок расположен на окраине Кировского округа Омска. Эту территорию топит каждый год во время весеннего паводка.

·Происшествия

Прошедшие дожди привели к затоплению домов местных жителей. Мэр обратился за помощью к водоканалу.

Омская мэрия готовит выездной оперштаб в Немецком поселке, который затопило в результате прошедших в городе дождей. Вода пришла в дома местных жителей, они выкладывают в социальные сети ролики с потопом в жилье и надворных постройках.

– Воды много, даже люди, давно живущие на этой территории, не припомнят подобных потопов в середине лета. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину провести выездной оперштаб на месте, – сообщил мэр Сергей Шелест. – Нужно организовать отвод воды. К работе подключились коллеги из омского подразделения «Росводоканала».

Немецкий поселок расположен на окраине Кировского округа Омска. Эту территорию топит каждый год во время весеннего паводка.