Воду откачивают, а пострадавших обеспечили крышей над головой и питанием: критическая ситуация на ряде улиц Кировского округа сложилась после двух дней ливней.

По поручению мэра Омска Сергея Шелеста в Старом Кировске прошел выездной оперштаб под руководством первого вице-мэра Евгения Фомина. В совещании приняли участие глава Кировского округа Алексей Наседкин, руководитель УДХБ Антон Глебов и «Омскводоканала» Павел Козлов. Затем в администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ситуация на улицах Немецкого поселка непростая: вода на проездах, в огородах и подвалах некоторых домов, канализационные коллекторы водоканала переполнены. Только за два дня ливней в диспетчерские службы поступило более 60 обращений от жителей улиц Луначарского, Дунаевского, Муромцева, Ключевой, Володарского, 9-я Кировская и других.

Со вчерашнего дня здесь работают две АС-бочки Управления дорожного хозяйства и благоустройства, водооткачивающая машина «Омскводоканала» и привлеченная насосная спецтехника.

По оценке главы округа Алексея Наседкина, такой уровень воды здесь впервые, – скопилось почти 10 см осадков. Поселок, расположенный в низине, стал своего рода заложником нескольких факторов: низовых грунтовых вод, переполненных канализационных коллекторов «Омскводоканала» и двухдневных залповых ливневых осадков. Ситуацию усугубило то, что во многих домах отсутствовала элементарная гидроизоляция.

На месте участники штаба приняли ряд решений. В том числе для экстренного отвода потоков воды с затопленной улицы Дунаевского работники УДХБ экскаватором углубляют канаву на ул. Тургенева. Также были очищены оголовки водопропускных труб на этой улице. А «Омскводоканал» направит дополнительную спецтехнику для откачки воды.

Уже в мэрии на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение о развертывании пункта временного размещения в лицее № 145. На текущий момент в ПВР согласились переехать 10 человек, в лицее их обеспечат питанием.

Все обратившиеся в администрацию Кировского округа жители оповещены о возможности на время переехать с подтопленных участков. Ситуацию держит на личном контроле Алексей Наседкин.

В случае угрозы новых подтоплений жилых помещений в домах Немецкого поселка жителей просят обращаться в администрацию округа по телефонам: 55-51-53 (круглосуточно); 55-16-92 (дорожно-эксплуатационный участок УДХБ); 78-78-78 (единая диспетчерская служба города).