В регионе выпало 138 % месячной нормы осадков.

На юг Западной Сибири продолжает влиять малоподвижный обширный циклон, который приносит в Омскую область дождливую погоду. Местами проходят сильные дожди и грозы.

Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, с 11 по 14 августа в Омской области месячная норма осадков была превышена на 138 %.

– С 11 по 14 августа суммарное количество осадков составило от 3 до 61 мм, а это 4–138 % от месячной нормы. Максимальное количество осадков отмечается в Таврическом районе, – сообщили в УГМС.

В Омске за это же время выпало 17 мм осадков, что составляет 31 % от месячной нормы.

Ранее сообщалось, что в райцентре Таврическое подтопило 7 частных домов и 24 приусадебных участка. Земляные работы по водоотведению уже начаты. Дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется.