·Происшествия

Затоплены 7 частных домов и 24 приусадебных участка.
Из-за сильных дождей в Омской области снова начался паводок. Как сообщает пресс-служба МЧС, в райцентре Таврическое подтопило 7 частных домов и 24 участков. 
Администрация района начала земляные работы по водоотведению. Рабочие копают траншеи, откачивают воду, очищают ливневые стоки. Они задействовали 2 экскаватора, 7 АС-бочек, 3 мотопомпы.
– Сил и средств на месте достаточно. Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, – отметили в МЧС.
На территории района развернут пункт временного размещения людей. Ухудшение обстановки не прогнозируется.
Андрей Андреев
