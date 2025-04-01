Вода промыла участок защитного вала и хлынула в населенный пункт.

В Одесском районе Омской области топит село Буняковка. В ночь на 1 апреля вода прорвала защитный вал и хлынула в населенный пункт.

Как сообщил глава района Евгений Журавлев, на место прорыва оперативно выехали специалисты с экскаватором, которые расширили протоку на выходе из села. После этого, по словам главы, уровень воды резко упал и угрозы затопления больше нет. Однако до одного из домов вода все же добралась.

– С самого раннего утра тяжелая техника работает для того, чтобы не допустить каких-то чрезвычайных ситуаций. К сожалению, в один дом вода зашла, – рассказал Журавлев.

Затопление угрожает не только жителям Буняковки. Села Ганновка и Благодаровка тоже находятся под угрозой паводка.

– Дополнительно проехал и оценил ситуацию вокруг Ганновки и Благодаровки. Снег еще есть, но его немного. После пятничного объезда хорошо подтаяло, ожидаем в ближайшие пару дней, что объем воды с этих полей добавится. Готовимся к этому. Круглосуточно мониторим ситуацию и действуем адекватно изменениям, – добавил глава.

Как ранее сообщалось, паводок в Омской области может нанести ущерб в миллиард рублей. Сотрудники МЧС уже выехали в районы области для борьбы со стихией.