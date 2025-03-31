Под воду могут уйти более тысячи объектов.

Специалисты риск-офиса Российской национальной перестраховочной компании назвали прогнозируемую сумму общего ущерба от весеннего паводка в Омской области в 2025 году. Цифры могут оказаться колоссальными: превысить миллиард рублей. Под угрозой затопления находится 1300 объектов. Это самый значительный ущерб от половодья в стране. В своих исследованиях эксперты опирались на прогноз Гидрометцентра РФ.

Также серьезные потери ожидаются в Тюменской области (более 900 млн рублей, 2000 объектов), Республике Саха (более 900 млн рублей, 1700 объектов) и Алтайском крае (560 млн рублей, 3000 объектов).

Расчет был подготовлен с использованием разработанной риск-офисом РНПК системы моделирования землетрясений и наводнений, позволяющей рассчитать экономический ущерб от воздействия ЧС.