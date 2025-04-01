Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники и техника готовятся помогать местным жителям.
Сегодня сотрудники МЧС по Омской области сообщили, что выехали в Усть-Ишим для защиты населенных пунктов от возможного паводка. Туда отправились 27 спасателей на 7 автомобилях.
– Основные задачи группировки спасателей на местности: адресная помощь населению; сбор заявок от населения по эвакуации крупногабаритных вещей в пункты временного хранения, – уточнили в ведомстве. 
В Усть-Ишим направили также плавающий гусеничный транспортер. На нем в случае необходимости планируется эвакуировать людей и крупный рогатый скот, доставлять продукты и лекарства.
·Общество

Сотрудники и техника готовятся помогать местным жителям.
Сегодня сотрудники МЧС по Омской области сообщили, что выехали в Усть-Ишим для защиты населенных пунктов от возможного паводка. Туда отправились 27 спасателей на 7 автомобилях.
– Основные задачи группировки спасателей на местности: адресная помощь населению; сбор заявок от населения по эвакуации крупногабаритных вещей в пункты временного хранения, – уточнили в ведомстве. 
В Усть-Ишим направили также плавающий гусеничный транспортер. На нем в случае необходимости планируется эвакуировать людей и крупный рогатый скот, доставлять продукты и лекарства.