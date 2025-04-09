Омск-Информ
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·Авто

Паводок мешает движению транспорта.

В министерстве транспорта Омской области предупредили, что  с сегодняшнего дня дорога Черлак – Оконешниково перекрыта из-за паводка. Ограничение продлится с 17:00 9 апреля по 15:00 11 апреля. 

Запрет действует на все виды транспорта. 

Отметим, что в этом году ледоход на реках в Омской области начался раньше нормы на 11–16 дней. В районе Татарки вскрытие произошло 4 апреля, 6 апреля – в Черлаке и Омске.
Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что в Черлаке уровень воды при ледоходе составил 524 см выше нормы и уже началось снижение этого уровня.
·Авто

Паводок мешает движению транспорта.

В министерстве транспорта Омской области предупредили, что  с сегодняшнего дня дорога Черлак – Оконешниково перекрыта из-за паводка. Ограничение продлится с 17:00 9 апреля по 15:00 11 апреля. 

Запрет действует на все виды транспорта. 

Отметим, что в этом году ледоход на реках в Омской области начался раньше нормы на 11–16 дней. В районе Татарки вскрытие произошло 4 апреля, 6 апреля – в Черлаке и Омске.
Руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что в Черлаке уровень воды при ледоходе составил 524 см выше нормы и уже началось снижение этого уровня.