Синоптики уточнили прогноз.

По обновленному прогнозу Обь-Иртышского УГМС, уровень воды в реках в Омской области этой весной поднимется на 30–80 см выше нормы. А на реках Омь, Тара и Уй – на 1–1,4 метра выше нормы.

Наталия Криворучко. Ранее Об этом рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС. Ранее предполагалось , что уровень воды превысит норму максимум на метр.

Отметим, что в этом году ледоход на реках в Омской области начался раньше нормы на 11–16 дней. В районе Татарки вскрытие произошло 4 апреля, 6 апреля – в Черлаке и Омске.

При ледоходе растет уровень воды. Наибольший рост произошел в Омске – на 95 см в сутки. В Черлаке максимум при ледоходе составлял 524 см, началось снижение.

– Моменты, когда при заторах уровни могли подняться до критических отметок, мы прошли. На притоках уже вскрытие произошло, вода выходит на пойму. Остались только два пункта на Иртыше, которые еще не вскрылись – это Тевриз и Усть-Ишим, – отметила Криворучко.

На реке Ишим около села Орехово уровень воды достиг 944 см во время начала ледохода. Сейчас отмечается снижение уровня на 4 см.