Однако такая ситуация ожидается лишь в некоторых районах, в основном превышение составит 30–50 см.

Сегодня в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная весеннему паводку в Омской области. Специалисты дали прогноз на 2025 год.

Пока синоптики обещают более спокойный паводок, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует главный показатель – запасы воды в снеге.

– По данным на 28 февраля, запасы воды в снеге в среднем по области составляют 91 мм. Это больше нормы на 5 мм, но меньше, чем в прошлом году на 20 мм. По данным на 5 марта запасы составили уже 96 мм. Это на 30 мм меньше, чем в прошлом году, – отметила руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Накопление будет продолжаться до конца второй декады марта. Циклоны еще принесут в регион снег. Окончательный прогноз на паводок синоптики составят в начале апреля.

Ночные холода, которые продлятся еще несколько дней, также способствуют более спокойному снеготаянию и облегчают паводок. Почва промерзла слабо, а значит, вода будет легче уходить в землю. Лед в этом году в Омской области тоньше, чем в прошлом. Из-за этого реки в регионе вскроются, по прогнозу, на 5 дней раньше нормы (17–23 апреля). Лед не будет препятствовать течению и повышать уровень воды.

Уровень воды в реках, по прогнозу, превысит норму на 30–50 см. На севере региона и на Оми в районе Калачинска возможно повышение уровня воды на метр.