В регионе через несколько дней потеплеет, но ожидаются дожди и ветер.
Сегодня, 10 марта, в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня» руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко дала прогноз погоды в Омской области на март. По ее словам, температура в марте будет выше нормы на градус. Количество осадков ожидается около нормы, только в восточной половине региона – выше нормы.
В ближайшие дни синоптики обещают морозную погоду: ночью 11 и 12 марта температура может понижаться до –30 градусов.
– Перелом в погоде ожидается с 13 числа. На территорию Омской области будет поступать теплая влажная воздушная масса с Европейской территории России. Она принесет нам осадки. Погода будет ветреная, но температура существенно повысится, – заявила Наталия Криворучко.
Ночью 13 марта температура воздуха ночью составит –2...–7 °С, а днем 0...+5 °С. В некоторых районах из-за теплой погоды пройдут дожди.