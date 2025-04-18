Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.

МЧС оценивает паводковую ситуацию в Омской области как стабильную и контролируемую. На утро 18 апреля остается подтопленным только один мост – это низководная переправа через реку Уй в деревне Денисовке Седельниковского района.

Запасов продовольствия и медикаментов в населенном пункте достаточно. Если обстановка ухудшится, будет организована оперативная доставка необходимого.

– Сил и средств достаточно, ситуация находится на постоянном контроле, – отметили в МЧС.

При этом в пригороде Омска остаются затопленными несколько населенных пунктов, но это не связано с паводком. Дачи в микрорайоне Осташково страдают из-за золоотвала ТГК-11, а в деревне Приветной произошла авария на водопроводных сетях.