Затопило не только область, но и окраину Омска.

По итогам внеочередного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) принято решение о введении режима повышенной готовности в Таврическом районе. Это вызвано последствиями обильных осадков, в результате которых подтопленными оказались 28 жилых домов.

Работы по устранению последствий ливня ведутся круглосуточно. На месте происшествия продолжают действовать оперативные службы, включая специалистов министерства региональной безопасности и спасателей МЧС России. Напомним, что, по состоянию на 15 августа, было подтоплено 7 домов и 24 приусадебных участка.

– На территории района находятся оперативные службы – сотрудники министерства региональной безопасности, МЧС. О ситуации каждый час докладывает мой заместитель Алексей Ромахин и глава района Игорь Баннов, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

От дождей пострадал не только райцентр Таврического района, но и окраина Омска. В тот же день, 15 августа, жители поселка Немецкого в Старом Кировске пожаловались на затопления домов.

В администрации Кировского округа организован оперативный штаб для оперативного реагирования и помощи жителям Немецкого поселка. Сегодня, 17 августа, прошла встреча представителей местной власти и коммунальных служб с жителями поселка. В мероприятии приняли участие первый заместитель мэра Евгений Фомин, глава администрации Кировского округа Алексей Наседкин, руководитель БУ УДХБ Антон Глебов и представители «Омскводоканала».

На встрече подробно обсудили первоочередные меры по улучшению водоотведения, которые будут реализованы последовательно на всех проблемных улицах поселка, сообщил мэр Сергей Шелест.

Власти обещают, что завтра начнется строительство дренажной канавы, которая позволит эффективно отводить воду по улице Луначарского до улицы Тургенева. Сейчас в поселке работают три АС-бочки от УДХБ и «Омскводоканала».

За последние два дня в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 11 обращений с просьбой произвести откачку воды в границах города. Напомним, что обрушившиеся на Омскую область дожди всего за 4 дня превысили месячную норму осадков почти в полтора раза.