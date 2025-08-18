К подтоплениям привело переувлажнение почвы, вызванное обильными дождями.

Региональное МЧС сообщает о введении режима чрезвычайной ситуации в Саргатском районе Омской области. Его ввели из-за переувлажнения почвы.

Аналогичная ситуация с 11 августа наблюдается в Называевском районе. К этому привели обильные осадки. 15 августа паводок настиг Тарвический район. Вчера, 17 августа, власти ввели на этой территории режим повышенной готовности. Как сегодня уточнили в МЧС, в райцентре Таврическое остаются подтопленными 53 частных жилых дома и 90 приусадебных участков, расположенных в низменных участках местности.

От дождей также пострадала окраина Омска. На затопления домов жалуются жители Немецкого поселка в Старом Кировске.

Напомним, что обрушившиеся на Омскую область дожди всего за 4 дня превысили месячную норму осадков почти в полтора раза.