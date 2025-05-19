Власти готовят эвакуацию жителей и животных, создают пункты временного размещения и усиливают контроль за уровнем воды на реках региона.

В Усть-Ишимском районе Омской области введен режим повышенной готовности из-за риска паводка. Соответствующее постановление подписал врио главы района Владимир Лютенко. Как указано в документе, мера принята в связи с тем, что по реке Ишим из Северного Казахстана в сторону Тюменской области движется мощный паводковый поток, который может затронуть часть территории Усть-Ишимского района.

Главам сельских поселений Усть-Ишимского района поручено составить списки жителей и провести информационную работу по возможной угрозе паводка. В населенных пунктах Кайлы, Колпаково, Малая Игиза, Слободчики, Атеренки, Тюрметяки и Ашеваны предстоит организовать временные водомерные посты для мониторинга уровня воды. Кроме того, на местах должны подготовить все необходимое для возможной эвакуации людей и животных – от запаса кормов на площадках для скота до продовольствия, медикаментов и топлива. Эти меры принимаются с учетом прогноза по развитию возможной чрезвычайной ситуации.

В качестве пунктов временного размещения планируется использовать помещения трех школ и лицея – при необходимости они смогут принять до 540 человек. Когда именно откроются ПВР, станет известно позже. Временно исполняющий обязанности главы Усть-Ишимского района Владимир Лютенко отметил, что крайне важно организовать круглосуточный контроль за паводковой ситуацией.

Напомним, что в конце марта этого года на трассе Тюмень – Омск было введено ограничение движения. Как сообщали в правительстве Тюменской области, это связано с возведением дамбы, которая будет сдерживать паводок.