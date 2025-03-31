Максимально допустимая скорость в 30 км/час установлена на трассе между Омском и Тюменью.

На федеральной дороге Тюмень– Омск введено ограничение движения. Как сообщается в правительстве Тюменской области, это связано с возведением дамбы, которая будет сдерживать паводок.

Ограничения введены не повсеместно, а на определенных отрезках пути: с 359-го по 361-й километр, а также с 344-го по 347-й километр – это в Абатском районе Тюменской области.

– Автомобилистов просят не препятствовать работе дорожной техники, соблюдать дистанцию и скоростной режим, – говорится в заявлении тюменских властей.

Максимально допустимая скорость составляет 30 км/ч, к тому же организовано реверсивное движение.