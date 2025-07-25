Аркадий Кербель в третий раз за год вернулся к руководству на фоне уголовного дела экс-директора.

Аркадий Кербель снова стал генеральным директором омской сети «Госаптек». Как сообщает «РБК Омск», его назначение датировано 23 июля. Это уже третий раз за год, когда Кербель занимает этот пост после увольнений предыдущего руководителя Игоря Богдашина.

Бывший руководитель сети омских «Госаптек» Богдашин был задержан 3 июля. В пресс-службе УМВД по Омской области уточнили, что он подозревается в мошенничестве и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Игорь Богдашин стал руководителем акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство» в феврале этого года. Он проработал на этой должности четыре месяца, после чего был уволен. В апреле через суд Богдашин добился восстановления в должности, однако 5 мая его снова уволили. Следующий иск, поданный им против работодателя - министерства имущественных отношений Омской области - был рассмотрен судом, и Богдашин вновь вернулся к исполнению обязанностей директора.