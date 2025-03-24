Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Игорь Богдашин возглавлял компанию всего четыре месяца.

В акционерном обществе «Аптечная сеть «Омское лекарство» появился новый генеральный директор. Игорь Богдашин, в прошлом глава государственного омского оптово-розничного предприятия «Фармация», проработал в должности главы компании четыре месяца. На данный момент «Омское лекарство» возглавляет Аркадий Кербель.

Эта крупная фармацевтическая компания, собственником которой является министерство имущественных отношений Омской области, является поставщиком лекарственных препаратов. С февраля нынешнего года с жизненно необходимыми препаратами, в том числе и с поставляемыми для льготников, начались серьезные перебои. Не исключено, что отставка Богдашина связана именно с этим обстоятельством.

·Экономика/Бизнес

Игорь Богдашин возглавлял компанию всего четыре месяца.

В акционерном обществе «Аптечная сеть «Омское лекарство» появился новый генеральный директор. Игорь Богдашин, в прошлом глава государственного омского оптово-розничного предприятия «Фармация», проработал в должности главы компании четыре месяца. На данный момент «Омское лекарство» возглавляет Аркадий Кербель.

Эта крупная фармацевтическая компания, собственником которой является министерство имущественных отношений Омской области, является поставщиком лекарственных препаратов. С февраля нынешнего года с жизненно необходимыми препаратами, в том числе и с поставляемыми для льготников, начались серьезные перебои. Не исключено, что отставка Богдашина связана именно с этим обстоятельством.