Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку лекарственных препаратов.

Полиция сообщает о том, что бывший руководитель «Омского лекарства» подозревается в мошенничестве. Преступление выявили оперативники УЭБиПК УМВД России по Омской области при содействии сотрудников регионального Управления ФСБ.

– В его совершении заподозрен один из фактических руководителей акционерного общества, которое специализируется на поставке лекарств, – опубликована информация в телеграм-канале «Омская полиция».

Из бюджета похищено более 4 млн рублей. Подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тем временем прокуратура Омской области поддержала в суде ходатайство следствия об аресте генерального директора АО «Аптечная сеть «Омское лекарство».

– По версии следствия, в период с ноября 2024 года по март 2025-го данный гражданин в нарушение предусмотренного законом порядка заключил по завышенной стоимости с подконтрольными юридическими лицами договоры на поставку лекарственных препаратов, которые предназначались для выдачи отдельным категориям граждан. В дальнейшем через омскую аптечную сеть, принадлежащую акционерному обществу, эти лекарства отпускались нуждавшимся в них лицам в рамках государственных контрактов, заключенных с Министерством здравоохранения Омской области, – сообщили в прокуратуре.

Игорь Богдашин вину в совершении преступления не признал. На два месяца он отправлен под стражу Куйбышевским районным судом города Омска.