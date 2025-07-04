Руководитель сети государственных аптек через суд два раза возвращал себе должность.

В скандальной истории с увольнением и восстановлением генерального директора «Омского лекарства» Игоря Богдашина обрела не менее резонансное продолжение. Ранее сообщалось, что руководитель компании во второй раз сумел восстановиться через суд и даже добился сохранения за собой зарплаты.

А сегодня, 4 июля, «Коммерческие вести» сообщили, что он задержан.

– Задержание с обыском произошло дома у Богдашина в первом часу ночи, – уточняет инсайдер издания.

Увольнение Богдашина связывают с проблемами с льготным обеспечением лекарствами в начале года. «Омск-информ» писал об этом.

Новый генеральный директор Игорь Богдашин возглавил акционерноое общество «Аптечная сеть «Омское лекарство» в феврале нынешнего года. Он проработал в должности руководителя компании четыре месяца, с ним расторгли контракт. Через суд он в апреле добился восстановления, но 5 мая его вновь уволили. Вновь поданный иск к работодателю – министерству имущественных отношений Омской области – был принят судом, а 27 июня Богдашина еще раз восстановили в должности.