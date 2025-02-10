Препараты по льготным рецептам не выдают длительное время.
В популярном паблике «Омск ВК» опубликован пост с жалобой на отсутствие лекарств по льготным рецептам в государственных аптеках. Сообщение вызвало шквал комментариев.
– Что случилось с лекарствами по льготным рецептам для инвалидов? Госаптеки не выдают 2 месяц лекарства! Подскажите, во всех районах города так происходит? Позвонила на горячую линию Минздрава, один ответ: обращайтесь в аптеку. В аптеке говорят: ждите, позвоним. Куда обращаться? В прокуратуру? – недоумевает автор поста.
Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Омской области. Чиновники уверяют, что лекарства поступают в регион и оперативно распределяются по аптекам.
– Лекарственные препараты поступают в регион и по мере их поступления на склад – оперативно распределяются по аптекам, – отметили в Минздраве.
Чтобы разобраться в каждой конкретной ситуации, в ведомстве просят людей, столкнувшихся с нехваткой лекарств, написать личные сообщения, указав ФИО, дату рождения, номер аптеки, в которой человек получает льготные лекарства, название лекарственных препаратов, а также контактный номер телефона.
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