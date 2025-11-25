Экс-директора «Омского лекарства» Богдашина оставили под домашним арестом

Адвокат подсудимого настаивал о смягчении меры пресечения.

Накануне Куйбышевский районный суд Омска принял решение о продлении срока домашнего ареста для бывшего генерального директора «Омского лекарства» Игоря Богдашина, сообщают «Коммерческие вести». Ранее, 14 ноября, Богдашин был переведен под домашний арест из следственного изолятора. Защита ходатайствовала о смягчении меры пресечения до «запрета определенных действий», однако суд удовлетворил требование следствия.

Суд учел, что Богдашина подозревают еще в двух эпизодах о растрате: первый – на сумму около 61 тыс. рублей, связанный с разработкой и продвижением сайта «Омского лекарства», второй – на 111 тыс. рублей, за ведение соцсетей, информационное, техническое и дизайнерское обслуживание маркетинговых задач. Отмечается, что при этом в штате компании был маркетолог.

Напомним, что Богдашин занял пост гендиректора предприятия в феврале текущего года. После четырех месяцев работы руководство решило расторгнуть с ним контракт. Однако бывший руководитель оспорил увольнение в суде и вернулся на свою должность. Тем не менее спустя буквально неделю, 5 мая, он снова оказался уволен. Повторный иск к прежнему работодателю – Министерству имущественных отношений Омской области – вновь привел к восстановлению Богдашина в должности лишь временно: повторное возвращение состоялось 27 июня.

Однако вскоре последовало возбуждение уголовного дела, после чего органы следствия решили задержать подозреваемого и заключить его под стражу. По данным силовиков, предоставив ложные сведения о начальной стоимости лекарств, Богдашин похитил из бюджета более 4 млн рублей.