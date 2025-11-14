Омск-Информ
Экс-директора «Омского лекарства» Богдашина выпустили из СИЗО

Суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката известного медика.

Омский областной суд изменил меру пресечения бывшему гендиректору «Омское лекарство» Игорю Богдашину. Его выпустят из следственного изолятора и переведут под домашний арест. Суд удовлетворил апелляционную жалобу его адвоката.

Как ранее сообщало РИА «Омск-информ», Богдашин обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему вменяют закупку лекарств по завышенным ценам, ущерб от действий экс-директора «Омского лекарства» оценивается следствием в 4,1 млн рублей. Следствие ходатайствовало о продлении срока содержания Богдашина под стражей, но ему было отказано.

– Суд учел, что сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать в качестве единственного и достаточного основания для продления срока содержания обвиняемого под стражей, – отметили в суде.

Помимо мошенничества, Игорю Богдашину вменяют совершение преступления по ч. 3 ст. 160 («Присвоение или растрата»). Согласно материалам постановления о возбуждении уголовного дела, 13 декабря прошлого года АО «Омское лекарство» перечислило в счет оказания маркетинговых услуг 61,1 тыс. рублей на расчетный счет «Медицинской маркетинговой группы».

– Тем самым Богдашин, действуя умышленно и из корыстных побуждений, растратил вверенное ему имущество, распорядившись им как собственным, путем передачи им в обладание другому лицу. Тем самым АО «Омское лекарство» был причинен ущерб в размере 61 119 рублей, – говорится в постановлении.

Детали основного уголовного дела – о мошенничестве при закупке лекарств – неизвестны. Ранее Богдашина дважды увольняли с поста директора АО «Омское лекарство», и он успешно оспаривал это в суде.

