Центральный районный суд признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить компенсацию морального вреда.

Известный омский медик Игорь Богдашин, уволенный в марте текущего года с поста руководителя сети аптек «Госаптека», принадлежащих АО «Омское лекарство», в суде смог добиться своего восстановления в прежней должности. Об этом рассказали в Центральном районном суде порталу «РБК Омск». Ранее сообщалось, что специалиста оповестили об увольнении по электронной почте.

В качестве ответчиков в данном судебном разбирательстве выступали сама аптечная организация АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» и ее единоличный владелец, Министерство имущественных отношений Омской области.

На процессе истец просил признать незаконными решение о досрочном прекращении его полномочий в должности генерального директора и приказ акционерного общества «Аптечная сеть «Омское лекарство» о расторжении с ним трудового договора. Игорь Богдашин также добивался восстановления в должности и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил заявленные требования.

Генеральный директор омской сети «Госаптека» Игорь Богдашин вернулся к работе в качестве главы сети аптек в понедельник, 28 апреля.

– У нас правовое государство. Я воспользовался своим правом, и суд встал на мою сторону. У меня нет эмоциональной окраски по отношению к этому процессу, – сказал руководитель.

По решению суда аптечная сеть «Омское лекарство» обязана возместить ему компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч рублей.