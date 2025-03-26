Топ-менеджер не согласен со своим увольнением.
Увольненный с поста генерального директора АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Игорь Богдашин собирается обжаловать данное решение в суде. Ранее сообщалось, что с 21 марта новым руководителем предприятия стал Аркадий Кербель.
– Минимущества расторгло [контракт] без объяснения причин. Я так думаю в связи с тем, что возникли проблемы с льготным обеспечением [лекарствами]. И в расхождениях в видимых причинах этого вопроса. У работодателя есть такое право, он им воспользовался. Но я буду обжаловать это решение в суде, – заявил Богдашин в комментарии «РБК Омск».
Богдашин занимал должность генерального директора АО «Омское лекарство» с ноября 2024 года. Сейчас он работает врачом-иммунологом в сети клиник «Ультрамед».
Напомним, в феврале прокуратура начала проверку из-за перебоев в поставках льготных лекарств. Поводом стали жалобы пациентов. В министерстве здравоохранения тогда сообщали, что из-за несостоявшихся торгов не удалось закупить три жизненно важных препарата для лечения язвенной болезни кишечника, сахарного диабета и бронхиальной астмы.