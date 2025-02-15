Следственный комитет начал проверку по факту перебоев с лекарствами и длительного стояния людей в очередях.
К проблеме с отсутствием льготных лекарств в омских аптеках подключился Следственный комитет. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту ненадлежащего обеспечения лекарствами. Поводом стало обращение к главе СК РФ, размещенное в соцсетях.
– На протяжении нескольких месяцев из-за несвоевременной организации торгов на закупку медикаментов и перебоев в их поставке граждане вынуждены длительное время проводить в очередях в аптеках, не получая при этом необходимые лекарства. Обращения населения в профильную структуру результатов не принесли, – отметили в Следкоме.
Ранее свою проверку начала прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку деятельности Министерства здравоохранения Омской области, при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер, в том числе уголовно-правового характера.