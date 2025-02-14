Надзорное ведомство даст оценку деятельности Минздрава и примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.
Прокуратура Омской области начала проверку по факту необеспечения жителей региона льготными лекарствами. На протяжении нескольких недель омичи массово жалуются на отсутствие льготных препаратов в аптеках. Это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью, в том числе детей.
– В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности министерства здравоохранения Омской области в части своевременности и полноты принимаемых мер по закупке и обеспечению граждан лекарствами, медицинскими изделиями и детским питанием. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера, – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее губернатор Виталий Хоценко поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Маркелову разобраться с поставками лекарств в аптеки. Хоценко отметил, что «система троит», потребовав принятия неотложных мер.